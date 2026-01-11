BLOG UŽIVO Ledeni dan u Srbiji: Vanredno u 11 opština, ministarka Sofronijević o kolapsu zbog snega: „Bilo je malo nesnalaženja, ali da ne bi rekla da je bilo ko zakazao“

U 11 opština na teritoriji Srbije proglašena je vanredna situacija, a evakuisano je 37 lica zbog vremenskih prilika.

Opširnije pratite u našem blogu uživo. Saobraćaj na auto-putu E-80 danas je otežan zbog snežnih padavina i zadržavanja teretnih vozila na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije. Zbog zadržavanja kamiona na izlazu iz Srbije, formirana je kolona teretnih vozila u smeru ka graničnom prelazu Gradina, a na naplatnoj stanici Dimitrovgrad saobraćaj za teretnjake je obustavljen, uz povremena propuštanja. Na istoj deonici