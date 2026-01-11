Da li im verujete? Vučić tvrdi da se kod nas sneg čisti brže nego u Njujorku, a Glišić da Srbija rešava probleme „brže i efikasnije od Evrope“

Ministar za javna ulaganja Srbije Darko Glišić izjavio je danas da Srbija u ovom trenutku rešava brže i efikasnije probleme koje je sneg naneo nego evropske zemlje. „Radovi na niskoj naponskoj mreži traju u topličkom kraju, to treba da bude prevencija.

Iz svake nepogode izvučemo pouku, ali postoje stvari koje ne možemo da predupredimo. I razvijene zemlje u Evropi se suočavaju sa lošim vremenom. Bitno je da državni organi budu na raspolaganju i da se rešavaju problemi“, izjavio je Glišić u programu Radio-televizije Srbije. Prema njegovim rečima, trenutno ima 50 aktivnih gradilišta, a kad vreme dozvoli biće otvoreno još 20, dok će neka u međuvremenu biti završena i zatvorena, a ukupna vrednost je 55 milijardi