Nova pre 24 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Srbija izborila remi na teškom gostovanju na pripremama za Evropsko prvenstvo

Rukometaši Srbije odigrali su u Poljskoj nerešeno 32:32 (16:14) sa istoimenom selekcijom, u pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo.

Poljska je u poslednjem minutu vodila sa 29:32, da bi Srbija sa tri uzastopna gola u samom finišu stigla do remija. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Uroš Borzaš sa sedam golova, Dragan Pešmalbek je upisao četiri gola, a po tri pogotka su dodali Nemanja i Vanja Ilić i Aljoša Damjanović. U prvom prijateljskom meču Srbija je u subotu poražena od Poljske sa 32:33. Srbija će na Evropskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj igrati u Grupi A sa Španijom,
