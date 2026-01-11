PAŽNJA, GRAĐANI! Neko se lažno predstavlja kao Poreska uprava i pokušava da vam izvuče novac

Ozon pre 7 minuta
PAŽNJA, GRAĐANI! Neko se lažno predstavlja kao Poreska uprava i pokušava da vam izvuče novac

Poreska uprava upozorila je građane da su u poslednje vreme učestali pokušaji prevare putem elektronske pošte, u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao Poreska uprava.

Kako se navodi u saopštenju, sumnjive mejl poruke najčešće sadrže navodna obaveštenja u vezi sa plaćanjem poreza, kamata, sporednih poreskih davanja ili drugih obaveza, uz poziv da se otvori prilog ili postupi po datim instrukcijama. Iz Poreske uprave apeluju na poreske obveznike da budu posebno oprezni, da ne otvaraju priloge iz sumnjivih poruka i da ne dostavljaju lične ili finansijske podatke putem elektronske pošte. Takođe podsećaju da se zvanična elektronska
