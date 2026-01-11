Uspeo Kamp svih selekcija Midžora! Na Pamporovu treniralo 190 članova i polaznika

Ski klub Midžor realizovao je ski kamp na Pamporovu u periodu od 04.01.2026. do 11.01.2026. godine.

Kamp je organizovan sa ciljem unapređenja skijaških znanja i veština, razvoja sportskih navika i promocije zdravih stilova života kod dece i odraslih. Program kampa obuhvatao je svakodnevne skijaške aktivnosti, obuku u ski školi, kao i usavršavanje tehnike skijanja, uz poseban akcenat na bezbednost i pravilno ponašanje na skijalištu. U kampu je učestvovalo ukupno 190 polaznika, od čega: 150 dece, uključenih u ski školu, raspoređenih u grupe prema uzrastu i nivou