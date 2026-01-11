Uspeo Kamp svih selekcija Midžora! Na Pamporovu treniralo 190 članova i polaznika

Plus online pre 1 sat  |  Pirot Plus Online
Uspeo Kamp svih selekcija Midžora! Na Pamporovu treniralo 190 članova i polaznika

Ski klub Midžor realizovao je ski kamp na Pamporovu u periodu od 04.01.2026. do 11.01.2026. godine.

Kamp je organizovan sa ciljem unapređenja skijaških znanja i veština, razvoja sportskih navika i promocije zdravih stilova života kod dece i odraslih. Program kampa obuhvatao je svakodnevne skijaške aktivnosti, obuku u ski školi, kao i usavršavanje tehnike skijanja, uz poseban akcenat na bezbednost i pravilno ponašanje na skijalištu. U kampu je učestvovalo ukupno 190 polaznika, od čega: 150 dece, uključenih u ski školu, raspoređenih u grupe prema uzrastu i nivou
Otvori na plusonline.rs

Plus online »

EKSKLUZIVNO: ALSU i dalje prodaje imovinu IO Prvi maj u stečaju - dva stana u Pirotu!

EKSKLUZIVNO: ALSU i dalje prodaje imovinu IO Prvi maj u stečaju - dva stana u Pirotu!

Plus online pre 1 dan
Gimnazija Pirot organizuje zimsku školu matematike i informatike "MATINFO FEST 2026"

Gimnazija Pirot organizuje zimsku školu matematike i informatike "MATINFO FEST 2026"

Plus online pre 14 sati
Kako sam pokisao i "zakasao" na pijaci: "Što ni pituješ kako ni je?! Snimuj pa nji pokaži. Poćisomo, izdzebomo!"

Kako sam pokisao i "zakasao" na pijaci: "Što ni pituješ kako ni je?! Snimuj pa nji pokaži. Poćisomo, izdzebomo!"

Plus online pre 1 dan
Izvođački ansambl Doma kulture Pirot poziva decu na druženje 13. januara: Širimo energiju humanosti i zajedništva!

Izvođački ansambl Doma kulture Pirot poziva decu na druženje 13. januara: Širimo energiju humanosti i zajedništva!

Plus online pre 1 dan
Prisjanci ponovo traže pomoć. Kmet Iva: Kude to ima, od svinje se branimo u 21. vek!

Prisjanci ponovo traže pomoć. Kmet Iva: Kude to ima, od svinje se branimo u 21. vek!

Plus online pre 2 dana
Plus online »

Sport, najnovije vesti »

Uspeo Kamp svih selekcija Midžora! Na Pamporovu treniralo 190 članova i polaznika

Uspeo Kamp svih selekcija Midžora! Na Pamporovu treniralo 190 članova i polaznika

Plus online pre 1 sat
Crna Gora pobedila Maltu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Crna Gora pobedila Maltu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Danas pre 2 sata
Veliko iznenađenje: Srbija slavila tek na peterce protiv autsajdera na startu Evropskog prvenstva

Veliko iznenađenje: Srbija slavila tek na peterce protiv autsajdera na startu Evropskog prvenstva

Danas pre 2 sata
Odermat pobednik veleslaloma u Adelbodenu

Odermat pobednik veleslaloma u Adelbodenu

Sportske.net pre 2 sata
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije nakon pobede nad Holandijom: Bili smo daleko ispod naših mogućnosti

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije nakon pobede nad Holandijom: Bili smo daleko ispod naših mogućnosti

Danas pre 3 sata