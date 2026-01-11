Besent: SAD razmatraju ukidanje dodatnih sankcija Venecueli već naredne nedelje

Politika pre 46 minuta
Besent najavio oslobađanje zamrznutih MMF sredstava i povratak prihoda od nafte u zemlju

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države mogle već naredne nedelje da ukinu dodatne sankcije Venecueli kako bi se olakšala prodaja nafte. Besent je za Rojters rekao da bi Vašington mogao da omogući korišćenje gotovo pet milijardi dolara venecuelanskih sredstava zamrznutih u specijalnim rezervama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za obnovu ekonomije te zemlje. On je naveo da se razmatraju mere koje bi olakšale
MMFVašingtonRojtersVenecuelaDolarnafta

