Iran proglasio trodnevnu nacionalnu žalost zbog poginulih u protestima

Iranska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog poginulih u "borbi nacionalnog otpora" protiv aktuelnih protesta, koji su ušli u 14. dan, javila je agencija Tasnim. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je saopštio da je "duboko potresen" gubitkom života i pozvao je Irance da se sutra pridruže Nacionalnom maršu otpora kako bi osudili proteste. Veliki javni skup kojim će, kako se navodi, "osuditi zločini naoružanih terorista i sabotera" biće održan sutra u 14.00