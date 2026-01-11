Italija deklasirala Tursku na Evropskom prvenstvu u Beogradu

Italija deklasirala Tursku na Evropskom prvenstvu u Beogradu

Ka pobedi predvodio je Frančesko Kondemi

Vaterpolisti Italije deklasirali su Tursku rezultatom 19:8 u meču prvog kola Grupe D na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Po četvrtinama je bilo 7:1, 4:2, 4:3, 4:2. Italijane je ka pobedi predvodio Frančesko Kondemi sa četiri gola, tri je dao Edoardo di Soma. Za Tursku je Efe Kuloglu dao dva gola. U drugom meču prvog kola Grupe D kasnije danas igraju Rumunija - Slovačka, prenosi Tanjug, prenosi Tanjug.
Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoTanjugSlovačkaItalijaRumunijaTurska

