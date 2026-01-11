Jovan Milošević novi fudbaler Verdera

Milošević će se pridružiti Verderu do kraja sezone

Srpski fudbaler Jovan Milošević produžio je ugovor sa Štutgartom, pa prešao u Verder na pozajmicu do kraja sezone, saopšteno je danas. "Milošević će se pridružiti Verderu do kraja sezone. Klub iz Štutgarta je prethodno produžio ugovor sa napadačem za još dve godine, do 30. juna 2029. godine", stoji u objavi Štutgarta. Mladi 20-godišnji srpski napadač je prethodnu godinu proveo na pozajmici u Partizanu, gde je dao 19 golova na 30 utakmica u svim takmičenjima.