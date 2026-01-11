Najmanje četiri osobe povređene u ukrajinskom napadu na Voronjež u Rusiji

Politika pre 10 minuta
Ruska PVO oborila desetak dronova

Najmanje četiri osobe povređene su u ukrajinskom napadu dronovima na grad Voronjež u jugozapadnom delu Rusiji, saopštio je načelnik Voronješke oblasti Aleksandar Gusev. Naveo je da su sve povređene osobe hospitalizovane. Gusev je objavio na Telegramu da je u napadu oštećeno sedam stambenih zgrada i šest privatnih kuća. Istakao je da su zbog napada izbili požari na dve stambene zgrade, ali da su brzo ugašeni. Gusev je naveo je ruska protivvazdušna odbrana (PVO)
