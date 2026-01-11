Novi snimak: Maduro šeta zatvorskim krugom

Politika pre 30 minuta
Novi snimak: Maduro šeta zatvorskim krugom

Venecuelanski predsednik je juče preko svojih advokata iz američkog zatvora poručio da je dobro

Svrguti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro prošetao je dvorištem pritvorske jedinice u kojoj je smešten u Njujorku. Na društvenoj mreži "iks" osvanuli su kratki snimci njegove šetnje, uz opis "Maduro izlazi da se sunča u njujorškom zatvoru u kojem se nalazi". Asolearse es parte de la rutina de un tirano: Nicolás Maduro: Maduro sale a tomar sol en la prisión en Nueva York donde se encuentra. Se ve como un mortal más, sin derechos de nada pero no es así. Se le
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Britanski ministar odbrane otkrio kojeg bi svetskog lidera kidnapovao

Britanski ministar odbrane otkrio kojeg bi svetskog lidera kidnapovao

Danas pre 15 minuta
Maduro šeta po dvorištu pritvorske jedinice: Pojavio se novi snimak utamničenog predsednika Venecuele (video)

Maduro šeta po dvorištu pritvorske jedinice: Pojavio se novi snimak utamničenog predsednika Venecuele (video)

Večernje novosti pre 50 minuta
Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Vesti online pre 3 sata
Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Sputnik pre 3 sata
"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

Pravda pre 4 sati
Maduro iz zatvorske ćelije poručio: Mi smo borci, dobro smo

Maduro iz zatvorske ćelije poručio: Mi smo borci, dobro smo

NIN pre 4 sati
Džon Hili: Kidnapovao bih Putina

Džon Hili: Kidnapovao bih Putina

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNNjujorkNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Ukrajinski obaveštajci: Kadirov je u bolnici, stanje mu se naglo pogoršalo

Ukrajinski obaveštajci: Kadirov je u bolnici, stanje mu se naglo pogoršalo

Vesti online pre 15 minuta
Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da naprave dogovor pre nego što bude prekasno

Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da naprave dogovor pre nego što bude prekasno

Sputnik pre 9 minuta
Ukrajinski dronovi pogodili Voronjež: Jedna osoba poginula, tri ranjene

Ukrajinski dronovi pogodili Voronjež: Jedna osoba poginula, tri ranjene

NIN pre 15 minuta
Britanski ministar odbrane otkrio kojeg bi svetskog lidera kidnapovao

Britanski ministar odbrane otkrio kojeg bi svetskog lidera kidnapovao

Danas pre 15 minuta
Uživo: Naoružani Kurdi upali u Iran i napali snage bezbednosti! Garda hitno reagovala, umešala se Turska! "Biće sve nasilnije"…

Uživo: Naoružani Kurdi upali u Iran i napali snage bezbednosti! Garda hitno reagovala, umešala se Turska! "Biće sve nasilnije" (video)

Kurir pre 15 minuta