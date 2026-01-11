Novi snimak: Maduro šeta zatvorskim krugom

Venecuelanski predsednik je juče preko svojih advokata iz američkog zatvora poručio da je dobro

Svrguti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro prošetao je dvorištem pritvorske jedinice u kojoj je smešten u Njujorku. Na društvenoj mreži "iks" osvanuli su kratki snimci njegove šetnje, uz opis "Maduro izlazi da se sunča u njujorškom zatvoru u kojem se nalazi". Asolearse es parte de la rutina de un tirano: Nicolás Maduro: Maduro sale a tomar sol en la prisión en Nueva York donde se encuentra. Se ve como un mortal más, sin derechos de nada pero no es así. Se le