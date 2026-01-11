Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da napravi dogovor pre nego što bude prekasno

Politika pre 2 sata
Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da napravi dogovor pre nego što bude prekasno

Više neće biti nafte i novca za Kubu – ništa!, kaže predsednik

VAŠINGTON- Nikakva nafta više neće stizati na Kubu iz Venecuele, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp i pozvao kubanske vlasti da što pre naprave dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama, ''pre nego što bude prekasno''. „Kuba je godinama živela od velikih količina nafte i novca iz Venecule. Zauzvrat, Kuba je pružala „bezbednosne usluge'' za poslednja dva venecuelanska diktatora, ali više ne'', napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina. Prema
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tramp pozvao Kubu da se dogovori s njim što pre, jer nafte za nju iz Venecuele više nema

Tramp pozvao Kubu da se dogovori s njim što pre, jer nafte za nju iz Venecuele više nema

Nedeljnik pre 6 minuta
„Nema više nafte iz Venecuele za vas“: Tramp pozvao Kubu na dogovor

„Nema više nafte iz Venecuele za vas“: Tramp pozvao Kubu na dogovor

Nova pre 26 minuta
Tramp nastavio sa pretnjama: Snažno im predlažem da postignu dogovor sa Vašingtonom, pre nego što postane kasno

Tramp nastavio sa pretnjama: Snažno im predlažem da postignu dogovor sa Vašingtonom, pre nego što postane kasno

Kurir pre 56 minuta
Trump: Više neće biti nafte ili novca za Kubu

Trump: Više neće biti nafte ili novca za Kubu

SEEbiz pre 1 sat
Stigao odgovor: Branićemo se - do poslednje kapi krvi

Stigao odgovor: Branićemo se - do poslednje kapi krvi

B92 pre 2 sata
Dijaz-Kanel: Kuba je slobodna zemlja, SAD nas napadaju poslednjih 66 godina

Dijaz-Kanel: Kuba je slobodna zemlja, SAD nas napadaju poslednjih 66 godina

RTV pre 4 sati
Rodrigez odbacio Trampove tvrdnje o bezbednosnim uslugama i nafti

Rodrigez odbacio Trampove tvrdnje o bezbednosnim uslugama i nafti

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KubaVašingtonVenecuelaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

"Putin je drzak i tvrdoglav" Bivši šef američkih špijuna otkrio nepoznate detalje, ali i kako je CIA profitirala

"Putin je drzak i tvrdoglav" Bivši šef američkih špijuna otkrio nepoznate detalje, ali i kako je CIA profitirala

Blic pre 1 minut
Blumberg: Evropa priprema vojni odgovor na Arktiku zbog Trampove pretnje Grenlandu

Blumberg: Evropa priprema vojni odgovor na Arktiku zbog Trampove pretnje Grenlandu

Danas pre 31 minuta
Značajne razlike: Kako ljudi unutar Irana vide aktuelne demonstracije i kako ih posmatraju u inostranstvu?

Značajne razlike: Kako ljudi unutar Irana vide aktuelne demonstracije i kako ih posmatraju u inostranstvu?

Danas pre 1 sat
Hiljade turista zaglavljeni u severnoj Finskoj: Letovi otkazani usled ekstremne hladnoće

Hiljade turista zaglavljeni u severnoj Finskoj: Letovi otkazani usled ekstremne hladnoće

Danas pre 51 minuta
"Uhapsio bih Putina!" Ministar NATO zemlje oštro zapretio: "To je čovek koji mora biti zaustavljen"

"Uhapsio bih Putina!" Ministar NATO zemlje oštro zapretio: "To je čovek koji mora biti zaustavljen"

Blic pre 36 minuta