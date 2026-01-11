Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da napravi dogovor pre nego što bude prekasno

Više neće biti nafte i novca za Kubu – ništa!, kaže predsednik

VAŠINGTON- Nikakva nafta više neće stizati na Kubu iz Venecuele, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp i pozvao kubanske vlasti da što pre naprave dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama, ''pre nego što bude prekasno''. „Kuba je godinama živela od velikih količina nafte i novca iz Venecule. Zauzvrat, Kuba je pružala „bezbednosne usluge'' za poslednja dva venecuelanska diktatora, ali više ne'', napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina. Prema