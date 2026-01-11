Tri meča suspenzije za Šrudera zbog sukoba sa Dončićem

Tri meča suspenzije za Šrudera zbog sukoba sa Dončićem

Ozbiljniji sukob sprečen je brzom reakcijom prisutnih

NBA liga je izrekla suspenziju od tri utakmice bez plate beky Sakramenta Denisu Šruderu, zbog incidenta koji se dogodio posle poraza njegovog tima od Los Anđeles Lejkersa (125:101), odigranog 28. decembra u Los Anđelesu. Tokom meča, Šruder i Luka Dončić ušli su u više verbalnih sukoba, a tenzije su kulminirale tokom tajm-auta. Dončić je tada provocirao nemačkog reprezentativca aluzijom na ugovor od 82 miliona dolara koji je Šruder ranije odbio, uz neprimerene
