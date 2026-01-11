Zelenski: Nakon ruskih udara energetska situacija i dalje teška

Namerno su čekali ledeno vreme da bi pogoršali situaciju za naš narod, dodao je predsednik

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u mnogim regionima te zemlje energetska situacija i dalje teška, nakon ruskih udara na kritičnu infrastrukturu. „Energetski radnici i ekipe za popravke rade danonoćno kako bi obnovili snabdevanje električnom energijom, grejanjem i vodom za ljude. I ovo je zaista monumentalni napor koji je od velike važnosti za naše građane, obnavljanje normalnog života nakon stalnih ruskih terorističkih udara”,