U sektoru Harkova, ruske jedinice su napredovale na nekoliko deonica u oblasti naselja Starica i Limanskih šuma, savladavajući otpor i zauzimajući uporišta ukrajinskog 57. odvojenog motorizovanog pešadijskog bataljona. U sektoru Krasni Liman, jedinice ruske 20. kombinovane armije proširile su kontrolu nad šumovitim područjem u blizini Novoselivke, učvršćujući svoj položaj u Jarovaji. Nastavile su ofanzivu duž reke Severski Donjec prema Svjatogorsku. U sektoru Slavjanska, jurišne grupe ruske 20. kombinovane

Sektor Konstantinovka U ovom sektoru, ruske jedinice napreduju na severnom krilu i postigle su neke lokalne uspehe u blizini kanala Severski Donjec–Donbas. Bilo je izveštaja o udarima na zapadnu periferiju Novomarkova. Ovo naselje je ranije objavljeno kao zauzeto, ali se to zapravo dogodilo 6. i 7. decembra. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da, suprotno nekim tvrdnjama, Markovo i Orehovo-Vasiljovka za sada ostaju pod ukrajinskom kontrolom. Slična situacija