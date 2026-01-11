Tramp zapretio Kubi: Bez dogovora sa SAD nema više nafte i novca

Radio 021 pre 33 minuta  |  Rojters, N1
Američki predsednik Donald Tramp sugerisao je danas Kubi da sklopi dogovor sa Sjedinjenim Državama.

Upozorio je da ta ostrvska država u suprotnom neće više dobijati naftu ili novac. "Neće više nafta ili novac dolaziti u Kubu - nula! Snažno sugerišem da sklope dogovor pre nego što bude suviše kasno", poručio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Prema navodima Trampa, Kuba je "godinama živela na velikim količinama nafte i novca od Venecuele".
Ključne reči

KubaVenecuelaDonald Trampnafta

