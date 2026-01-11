Ledeni dan u Srbiji, u Loznici se stanje sa snabdevanjem strujom stabilizuje

RTS pre 1 minut


Srbija je i dalje pod snegom. Vanredno je u devet opština: Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja. U Loznici se stanje sa snabdevanjem električnom energijom se stabilizuje. U Prijepolju i Sjenici napdalo oko pola metra snega.

Zbog poledice u Beogradu izmenjeno više od 10 linija GSP-a, trolejbus 21 ne saobraća Zbog poledice na ulicama od jutros je u Beogradu izmenjeno više linija Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP), dok trolejbusi na liniji 21 ne saobraćaju jer su blokirani na početnoj stanici, rečeno je agenciji Tanjug iz GSP-a. Od jutros su zbog poledice izmenjene linije 18, 20, 25, 25P, 26, 38, 47, 48, 59, 94, 74, 75 i 95, navodi GSP. Iz GSP-a su naveli da zavisi od vremenske
Izmenjeno više od 10 linija GSP-a, trolejbus 21 ne saobraća: Ovo su detalji



Telegraf pre 25 minuta










