Oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom – najviša temperatura oko nula stepeni

RTS pre 8 minuta
U Srbiji i danas oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od - 8 do -1, dnevna od -4 do nule, u Beogradu do - 3 stepena. Uveče na severu zemlje razvedravanje. Toplije od srede.

Snežne padavine prethodnih dana napravile su u pojedinim mestima ozbiljne poteškoće u saobraćaju, snabdevanju strujom i grejanjem. Danas se očekuje oblačno i hladno vreme, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura biće od - 8 stepeni na severu Vojvodine do -1 na istoku Srbije, a najviša od - 4 stepena u Vojvodini do 0 na jugu i istoku Srbije. Uveče i tokom
