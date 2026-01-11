Soro za RTS: Jeste lošiji početak, naši momci su najbolji kad je napotrebnije

Nekadašnji vaterpolo reprezentativac Srbije Slobodan Soro rekao je u gostovanju u Jutarnjem programu RTS-a da utakmica sa Holandijom može da se nazove lošim početkom, ali dodaje da su vaterpolisti Srbije najbolji kada je najpotrebnije.

Vaterpolisti Srbije pobedili su Holandiju rezultatom 18:16 (4:5, 2:3, 3:2, 4:3) posle peteraca u prvom kolu grupe C na Evropsko prvenstvu u vaterpolu. "Prva utakmica je uvek izuzetno teška, treba lepo početi turnir, upisati sigrunu pobedu, ali to se sinoć nije dogodilo. Holandija zna da bude nezgodan protivnik i to je već decenijska priča. Oni ne zvuče kao vaterpolo sila ali ako utakmica krene u pravcu u kojem ne želiš oni mogu da naprave dosta problema", rekao je