Vanredno u 11 opština – u Ivanjici bez struje još 900 potrošača pošto je otklonjen kvar na dalekovodu; rešavanje problema u Zapadnoj Srbiji

RTS pre 18 minuta
Vanredno u 11 opština – u Ivanjici bez struje još 900 potrošača pošto je otklonjen kvar na dalekovodu; rešavanje problema u…

Srbija je i dalje pod snegom. Vanredna situacija proglašena u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici. Vatrogasci-spasioci su na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda intervenisali 98 puta za protekla 24 časa, evakuisano je 37 osoba. Teška situacija u zlatiborskom i moravičkom kraju. Otklonjen kvar na dalekovodu Arilje–Ivanjica, zbog kojeg je cela opština bila od sinoć bez struje. Do kraja dana temperatura neće preći u

U Ivanjici bez struje još samo 900 potrošača Situacija sa strujom u Ivanjici se stabilizuje, saopštava Elektrodistribucija Srbije i navodi da još samo 900 potrošača nema električnu energiju. U EDS-u kažu da će i oni uskoro biti priključeni na mrežu. View this post on Instagram A post shared by Elektrodistribucija Srbije (@elektrodistribucija.rs) Struja počela da stiže u Ivanjicu Počelo postepeno napajanje električnom energijom opštine Ivanjice pošto je otklonjen
