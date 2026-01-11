Američka vojska izvela vazdušne napade na mete ID u Siriji; Jordan učestvovao u napadima

VAŠINGTON - Američka vojska izvela je danas više udara u Siriji usmerenih na militantnu grupu Islamska država (ID), saopštila je Centralna komanda američke vojske.

U saopštenju nije navedeno da li je neko poginuo u napadima, preneo je Skaj njuz. U saopštenju se navodi da su ti napadi deo operacije pod nazivom "Udar sokola" koja je pokrenuta 19. decembra po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa, kao direktan odgovor na smrtonosni napad ID na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. decembra. "Ta zaseda, koju je izveo terorista ISIS-a, rezultirala je tragičnom smrču dva američka vojnika i jednog američkog