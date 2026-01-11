Američka vojska izvela vazdušne napade na mete ID u Siriji

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Američka vojska izvela vazdušne napade na mete ID u Siriji

VAŠINGTON - Američka vojska izvela je danas više udara u Siriji usmerenih na militantnu grupu Islamska država (ID), saopštila je Centralna komanda američke vojske.

U saopštenju nije navedeno da li je neko poginuo u napadima, preneo je Skaj njuz. U saopštenju se navodi da su ti napadi deo operacije pod nazivom "Udar sokola" koja je pokrenuta 19. decembra po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa, kao direktan odgovor na smrtonosni napad ID na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. decembra. "Ta zaseda, koju je izveo terorista ISIS-a, rezultirala je tragičnom smrču dva američka vojnika i jednog američkog
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Sputnik pre 11 minuta
"Udar sokola" u Siriji - Amerika izvela vazdušne napade na mete Islamske države

"Udar sokola" u Siriji - Amerika izvela vazdušne napade na mete Islamske države

RTS pre 1 minut
Amerikanci pokrenuli žestoki udar na ISIS u Siriji

Amerikanci pokrenuli žestoki udar na ISIS u Siriji

Telegraf pre 15 minuta
Amerika pokrenula žestoke vazdušne napade na Siriju. Meta bila militantna grupa ID: "Pronaći ćemo vas i ubiti bilo gde u…

Amerika pokrenula žestoke vazdušne napade na Siriju. Meta bila militantna grupa ID: "Pronaći ćemo vas i ubiti bilo gde u svetu" (video)

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonSirijaDonald TrampISIS

Svet, najnovije vesti »

IDF priprema plan za novu veliku ofanzivu u Gazi u martu?

IDF priprema plan za novu veliku ofanzivu u Gazi u martu?

RTV pre 16 minuta
Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

Sputnik pre 11 minuta
Kako Trampovo hapšenje Madura menja američku politiku u Latinskoj Americi: Region ulazi u fazu povećane neizvesnosti

Kako Trampovo hapšenje Madura menja američku politiku u Latinskoj Americi: Region ulazi u fazu povećane neizvesnosti

Blic pre 1 minut
"Pljuju" Zapad, a decu šalju u Evropu: Kako ruski vrh tajno živi ono što javno prezire: "To je krajnje licemerno"

"Pljuju" Zapad, a decu šalju u Evropu: Kako ruski vrh tajno živi ono što javno prezire: "To je krajnje licemerno"

Blic pre 21 minuta
Mačado htela svoju Nobelovu nagradu za mir da da Trampu, Nobelov komitet rekao - ne može

Mačado htela svoju Nobelovu nagradu za mir da da Trampu, Nobelov komitet rekao - ne može

Radio 021 pre 31 minuta