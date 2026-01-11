Glišić: Za sanaciju štete u letošnjim požarima utrošeno 206 od predviđenih 350 miliona

RTV pre 8 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da je od 350 miliona namenjenih za sanaciju štete koja je nastala u letošnjim požarima utrošeno oko 206 miliona dinara.

Glišić je za RTS rekao da je Ministarstvo za javna ulaganja vršilo isplate na osnovu rešenja koja su bila u skladu sa Uredbom Vlade Srbije. "Utrošili smo nešto više od 206 miliona i to na sledeći način: 110 miliona dinara je za obnovu porodičnih stambenih objekata, 11,4 miliona dinara je utrošeno za poljoprivrednu mehanizaciju, 60 miliona i 100 hiljada dinara je uplaćeno lokalnim samoupravama za pomoć i sanaciju objekata koji ne spadaju u stambene, već u pomoćne
