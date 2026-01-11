Ledeni dan u Srbiji - vanredno u 11 opština, evakuisano 37 osoba, u Ivanjici bez struje još 900 potrošača

RTV pre 54 minuta  |  RTS, Tanjug, RTV
Ledeni dan u Srbiji - vanredno u 11 opština, evakuisano 37 osoba, u Ivanjici bez struje još 900 potrošača

BEOGRAD - Srbija je i dalje pod snegom. Vanredna situacija proglašena u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici. Vatrogasci-spasioci su na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda intervenisali 98 puta za protekla 24 časa, evakuisano je 37 osoba. Teška situacija u zlatiborskom i moravičkom kraju. Otklonjen kvar na dalekovodu Arilje–Ivanjica, zbog kojeg je cela opština bila od sinoć bez struje. Do kraja dana temperatura

Vanredna situacija je proglašena u 11 opština: u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Valdimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i Ivanjici, saopštio je za RTS Aleksandar Radosavljević, zamenik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije. Zbog vremenskih prilika u Srbiji, do sada je angažovano 214 pripadnika MUP-a, 98 vozila, kao i tri čamca. Igor Vasić iz Uprave policije rekao je za RTS da je u 11
