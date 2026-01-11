Na srpskim prugama, u protekla 24 sata, angažovano više od 800 radnika zbog snega

BEOGRAD - U protekla 24 sata, Infrastruktura železnice Srbije angažovala je više od 800 zaposlenih kako bi se, uprkos vremenskim neprilikama, omogućio železnički saobraćaj u svim pravcima.

Rukovodioci organizacionih jedinica širom Srbije su sve vreme na terenu i zajedno sa zaposlenima učestvuju u borbi protiv snega, a danas su železničke čvorove, pruge i stanice obišli i resorni izvršni direktor i menadžeri, kako bi se na licu mesta uverili u spremnost železničara i železnice da odgovore na vremenske neprilike, navodi se u saopštenju kompanije. Rukovodstvo Infrastrukture železnice Srbije obišlo je danas Rakovicu, Pančevo Varoš, Niš, Crveni Krst,