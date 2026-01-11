Planinarima iz Niša zabranjen ulazak u AP Kosovo i Metohija na godinu dana

NIŠ - Planinarima iz Niša koji pešače do Albanije policija privremenih prištinskih institucija zabranila je ulazak u AP Kosovo i Metohija na godinu dana, objavile su danas Niške vesti.

"Sedmoro planinara, muškaraca i žena iz Udruženja "Stazama slavnih predaka" koji su 10. januara krenuli iz Pećke patrijašije do Drača na marš dug 200 kilometara povodom 110 godina od povlačenja Srpske vojske preko Albanije, prešli su iz AP Kosovo i Metohija u Crnu Goru, ali im je pri tom rečeno da im je u narednih godinu dana zabranjen ulazak u AP KiM", rekao je Milan Lapčević, jedan od planinara. On je kazao da ih je tzv. kosovska policija na putu od Gračanice do