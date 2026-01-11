Ledeni dan u Srbiji i upozorenja na poledicu

Sneg će danas padati samo mestimično, biće slab i neće doći do značajnog povećanja snežnog pokrivača.

Ipak, ono na šta danas treba upozoriti je poledica koja će biti prisutna tokom čitavog dana, s obzirom na to da maksimalna temperatura neće prelaziti nulu. Ciklon koji nam je juče doneo novi talas snežnih padavina odmiče dalje ka istoku, dok sa zapada dolazi do postepenog porasta vazdušnog pritiska. To će usloviti slabljenje i prestanak padavina, a tokom noći i razvedravanje. U nastavku dana pretežno oblačno i hladno. Na severu zemlje suvo uz postepeno