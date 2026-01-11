Ledeni dan u Srbiji i upozorenja na poledicu

Šabačke novosti pre 54 minuta
Ledeni dan u Srbiji i upozorenja na poledicu

Sneg će danas padati samo mestimično, biće slab i neće doći do značajnog povećanja snežnog pokrivača.

Ipak, ono na šta danas treba upozoriti je poledica koja će biti prisutna tokom čitavog dana, s obzirom na to da maksimalna temperatura neće prelaziti nulu. Ciklon koji nam je juče doneo novi talas snežnih padavina odmiče dalje ka istoku, dok sa zapada dolazi do postepenog porasta vazdušnog pritiska. To će usloviti slabljenje i prestanak padavina, a tokom noći i razvedravanje. U nastavku dana pretežno oblačno i hladno. Na severu zemlje suvo uz postepeno
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Ledeni dani

Ledeni dani

Stav.life pre 5 minuta
Srbija u minusu: Pred nama su hladna jutra i jak mraz, evo kada nam stiže otopljenje

Srbija u minusu: Pred nama su hladna jutra i jak mraz, evo kada nam stiže otopljenje

Pravda pre 1 sat
Danas oblačno i hladno vreme, ponegde sa snegom

Danas oblačno i hladno vreme, ponegde sa snegom

Serbian News Media pre 54 minuta
Još jedan leden dan pred Mitrovčanima

Još jedan leden dan pred Mitrovčanima

Ozon pre 1 sat
Još jedan tmuran i leden dan pred Novosađanima

Još jedan tmuran i leden dan pred Novosađanima

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Regioni, najnovije vesti »

(BLOG) Vanredno stanje u sve više opština: Upozorenje na poledicu, evakuisano 37 osoba - izmenjene linije GSP-a

(BLOG) Vanredno stanje u sve više opština: Upozorenje na poledicu, evakuisano 37 osoba - izmenjene linije GSP-a

N1 Info pre 5 minuta
Srbija pod snegom: Vanredno u 11 opština, problemi sa strujom i saobraćajem

Srbija pod snegom: Vanredno u 11 opština, problemi sa strujom i saobraćajem

NIN pre 15 minuta
InfoKG 7 dana: Dašić: Kragujevac je razdužen, zaplenjeno 30.000 pirotehničkih sredstava, zlatnik iz česnice Leni, Rock & roll…

InfoKG 7 dana: Dašić: Kragujevac je razdužen, zaplenjeno 30.000 pirotehničkih sredstava, zlatnik iz česnice Leni, Rock & roll ulica od srca, pripreme za Srpsku novu godinu...

InfoKG pre 34 minuta
Pre 148 godina srpska zastava se zavijorila na Tvrđavi u Nišu

Pre 148 godina srpska zastava se zavijorila na Tvrđavi u Nišu

Južne vesti pre 35 minuta
Hladno i oblačno sa snegom

Hladno i oblačno sa snegom

RTK pre 29 minuta