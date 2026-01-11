Aktivisti: U Iranu tokom demonstracija poginulo najmanje 538, pritvoreno više od 10.670 osoba

Aktivisti: U Iranu tokom demonstracija poginulo najmanje 538, pritvoreno više od 10.670 osoba

Broj žrtava tokom suzbijanja protesta širom Irana porastao je na najmanje 538 osoba, tvrde aktivisti za ljudska prava, dok je više od 10.600 osoba u pritvoru.

Novinska agencija, koja radi u okviru nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava u Iranu HRA, navodi da je poginulo 490 demonstranata i 48 pripadnika snaga bezbednosti. Agencija ocenjuje da će broj žrtava verovatno porasti. Zbog prekida interneta i telefonskih linija u Iranu, praćenje demonstracija iz inostranstva postalo je teže. HRA, koja se za proveru informacija oslanja na aktiviste u Iranu, davala je tačne podatke o žrtvama u prethodnim talasima nemira u
Iranske vlasti: Spremni smo da čujemo glas naroda, nerede organizuju SAD i Izrael

Uživo stravični snimci turskog novinara iz Teherana: Ogroman broj crnih vreća sa telima, porodice u strašnom bolu

Aktivisti: U Iranu tokom demonstracija poginulo više od 500 ljudi

Aktivisti: Poginulo najmanje 538, pritvoreno više od 10.670 osoba tokom demonstracija u Iranu

Ulice u plamenu, umrlo više stotina ljudi, a predsednik je ovo izgovorio prvi put! Iran tone u beznađe, na snazi krizni režim…

NVO: najmanje 466 ljudi poginulo u protestima u Iranu

Horor u Iranu! Raste broj žrtava protesta, više od 500 mrtvih!

