Svi najbolji potezi NBA noći: Preokret Sparsa u TD Gardenu

U noći između subote i nedelje odigrano je pet NBA utakmica.

Sport Klub Vam je omogućio da najbolje poteze svih mečeva pogledate na jednom mestu. Indijana Pejsersi su kao domaćini savladali Majami Hit rezultatom 123:99. San Antonio Sparsi su u Bostonu pobedili Seltikse rezultatom 100:95. Bulsi su u Čikagu pobedili Dalas Mevrikse 125:107. Los Anđeles Klipersi su kao gosti savladali Detroit Pistonse rezultatom 98:92. Šarlot Hornetsi su „razbili“ Juta Džez kao gosti rezultatom 150:95.