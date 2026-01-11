(VIDEO) Furiozna partija Grčke, Gruzija nemoćna

Vaterpolisti Grčke pobedili su Gruziju na startu šampionata Evrope.

Izabranici Teodorasa Vlahosa, slavili su sa 20:6 (3:0, 9:2, 3:2, 5:2), a zatim misli usmerili ka duelima sa selekcijama Slovenije, odnosno Hrvatske. U drugom meču grupe, Hrvatska je deklasirala Sloveniju – 20:4. U narednoj rundi, snage će odmeriti Hrvatska i Gruzija, odnosno Grčka i Slovenija. Grupa u kojoj se nalaze Grčka, Gruzija, Hrvatska i Slovenija u drugoj fazi takmičenja, u kojoj će biti formirane dve grupe sa po šest selekcija ukršta sa grupom u kojoj su
