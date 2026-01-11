(VIDEO) Sabalenkina lekcija iz fer pleja Ukrajinkama

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vojin Veličković
(VIDEO) Sabalenkina lekcija iz fer pleja Ukrajinkama
Velika šampionka, ali i velika sportistkinja. Arina Sabalenka je tokom finala u Brizbejnu dokazala da zna da igra tenis jer je odbranila titulu, ali je posle zasijala još jačim sjajem. Jer iako je njena protivnica iz meča za pehare, Ukrajinka Marta Kostjuk, nju potpuno ignorisala posle pobede a i na ceremoniji dodele pehara, ona nije uzvratila istom merom. Naprotiv, čestitala joj je na dobroj igri i poželela uspehe u nastavku sezone pokazavši da joj je karakter
Politika pre 2 sata
Večernje novosti pre 6 sati
Kurir pre 7 sati
Mondo pre 6 sati
Kurir pre 6 sati
RTS pre 8 sati
Dnevnik pre 8 sati
Ključne reči

TenisAryna sabalenkaArina Sabalenka

Danas pre 26 minuta
Danas pre 51 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 3 sata