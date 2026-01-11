Brujaće Italija o penalu, Konte izbačen, a Mektominej sprečio Inter da odmakne u šampionskoj trci

Fudbaleri Intera i Napolija remizirali su u Milanu rezultatom 2:2 u velikom derbiju 20. kola italijanske Serije A.

Nakon svog prvog remija od početka sezone Inter je ostao lider na tabeli sa 43 boda, dok je branilac titule Napoli treći sa 39 bodova. Između ova dva tima je Milan sa 40 bodova, 39 bodova ima i Roma, tako da nas čeka žestoka borba za Skudeto. Trenutno je najbliži tituli Inter, a frapantno zvuči podatak da je tim Kristijana Kivua od ekipa iz vrha italijanskog fudbala ove sezone pobedio samo Romu. Večeras je želeo "skalp" Napolija, dva puta je vodio, ali nije uspeo
