Zvanična potvrda - Holandija nije oštećena protiv Srbije, evo zašto je poništen gol za pobedu!

Reprezentacija Srbije bila je sinoć na ivici poraza na startu Evropskog prvenstva u Beogradu protiv Holandije.

Pri rezultatu 13:13, Kas Te Ril je uz zvuk sirene savladao našeg golmana Glušca i izgledalo je da su Holanđani u tom trenutku došli do senzacioinalne pobede. Ali, usledila je VAR provera, posle koje su sudije poništile taj gol, ostalo je 13:13, a zatim je Srbija u penal-seriji uspela da trijumfuje ukupnim rezultatom 18:16 i osvoji dva boda. Bilo je zatim komentara na društvenim mrežama kako je Holandija navodno oštećena, ali danas je reagovala Evropska federacija