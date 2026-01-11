Tramp naterao Evropu u paniku, a ona se pričom o sankcijama – hvata za slamku

Priča o evropskim sankcijama Americi je smešna, Tramp ih je naterao u paniku, a ona se proširila kao šumski požar po evropskim prestonicima gde još vlada globalistička priča. Nude i vojnu pomoć Grenlandu, pokušavaju da gase požar, a ne znaju kako. Vide da ih Tramp polako ostavlja na suvom. A on će svakako ostvariti svoj cilj, koji nije samo Grenland.

Ovo za Sputnjik kaže politikolog Aleksandar Pavić, komentarišući informaciju da Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama, u slučaju da SAD ne odustanu od svojih pretenzija na Grenland: EU pravi planove za sankcije protiv američkih kompanija, u slučaju da Tramp odbije predlog o raspoređivanju snaga NATO-a na ostrvu, prenose britanski mediji. Oni preciziraju da Velika Britanija pregovara sa drugim evropskim zemljama o slanju misije NATO-a na Grenland,