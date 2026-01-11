Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da naprave dogovor pre nego što bude prekasno

Nikakva nafta više neće stizati na Kubu iz Venecuele, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp i pozvao kubanske vlasti da što pre naprave dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama, ''pre nego što bude prekasno''.

Prema njegovim rečima, većina Kubanaca koji su pružali bezbednosne agencije predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru ubijena je u napadu američkih snaga prošle sedmice, kada je Maduro uhapšen. ' Prethodno je američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) saopštila da je ekonomska i politička situacija na Kubi ozbiljna, ali da ne odražava Trampovu tvrdnju da je zemlja ''blizu pada'' nakon vojne akcije u Venecueli. CIA navodi da ključni sektori kubanske ekonomije, poput