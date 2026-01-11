Čuvajte se ove jezive prevare: Zaustave vas na ulici iz kola, a onda kreće manipulacija

Novi Sad se poslednjih meseci suočava sa specifičnim vidom ulične manipulacije.

Na društvenim mrežama pojavila su se ozbiljna upozorenja Novosađanki koje tvrde da organizovane grupe koriste psihološke trikove i zastrašivanje kako bi od građana iznudile novac pod izgovorom "skidanja prokletstva". Prema svedočenju jedne Novosađanke u lokalnoj Facebook grupi, prevara uvek počinje naivno, u ovom slučaju pitanjem iz automobila. Scenario je gotovo uvek isti: nepoznate osobe zaustavljaju prolaznice tražeći uputstva do određene ulice ili izlaza iz