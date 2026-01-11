Doneta odluka! 21 javna ličnost će od sada primati nacionalnu penziju - evo ko je sve na spisku

Vlada Srbije donela je odluku o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, čime je 21 umetnik i kulturni radnik stekao pravo na doživotnu mesečnu naknadu.

Odluku je potpisao predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut. Na spisku se nalaze neka od najpoznatijih imena na polju književnosti, filma, opere i narodne muzike. Prema saopštenju Udruženja dramskih umetnika Srbije (UDUS), među dobitnicima priznanja nalaze se istaknuti scenarista i filmski kritičar Nebojša Pajkić, proslavljena operska diva Jadranka Jovanović, kao i poznati harmonikaš Mirko Kodić koji nije krio sreću, te je podelio lepe vesti. Priznanje su takođe