Macut: Šandong se prvi odazvao, obezbedio agregat koji je upućen u Valjevo

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Premijer Đuro Macut saopštio je danas da se kompanija Šandong prva odazvala njegovoj inicijativi da se privredni subjekti uključe u pružanje pomoći usled otežanih vremenskih uslova, navodeći da je ta kompanija obezbedila agregat koji je upućen u Valjevo.

Macut je na svom Instagram nalogu naveo da je agregat jutros krenuo ka Elektrodistribuciji Valjeva kako bi se pomoglo ugroženim područjima. "Pozivam sve kompanije koje su u mogućnosti da se odazovu i pomognu", naveo je Macut na svom Instagram nalogu. Na inicijativu premijera, privredni subjekti su se uključili u pružanje pomoći, pre svega obezbeđivanjem agregata za ugrožena područja, a među kompanijama koje su se odmah odazvale je i kineska kompanija Šandong,
