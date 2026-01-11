Ratkov debitovao za Lacio: Mogao je da postane i heroj ekipe, ali ga je saigrač "ispalio" u ključnom momentu

Ove zime je Srbija već videla jedan ogroman transfer.

Naš Petar Ratkov je potpisao za Laciju i to za 13 miliona evra koje je dobila ekipa RB Salcburga, dok je mladi fudbaler već i debitovao za Lacio u prvoj utakmici. Lacio je igrao protiv Verone u okviru 20. kola Serije A, gde su slavili fudbaleri za koje nastupa Petar Ratkov. Jedini pogodak je viđen kao autogol Viktora Nelsona iz Verone, kojem su Lacijali i došli do pobede u ovoj utakmici. Bio je bolji Lacio u ovom meču, dominirali su praktično, ali jednostavno lopta