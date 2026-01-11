Maduro šeta po dvorištu pritvorske jedinice: Pojavio se novi snimak utamničenog predsednika Venecuele (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Maduro šeta po dvorištu pritvorske jedinice: Pojavio se novi snimak utamničenog predsednika Venecuele (video)

SVRGNUTI venecuelanski predsednik Nikolas Maduro prošetao je dvorištem pritvorske jedinice u kojoj je smešten u Njujorku.

Foto: Printscreen/Iks/Peter Jungla Na društvenoj mreži "iks" osvanuli su kratki snimci njegove šetnje, uz opis "Maduro izlazi da se sunča u njujorškom zatvoru u kojem se nalazi". Asolearse es parte de la rutina de un tirano: Nicolás Maduro: Maduro sale a tomar sol en la prisión en Nueva York donde se encuentra. Se ve como un mortal más, sin derechos de nada pero no es así. Se le acabaron los aplausos de sus seguidores, solamente tiene paredes frias y…
