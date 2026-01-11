Srbin tek stigao, a već debitovao: Petar Ratkov učestvovao u pobedi Lacija u Seriji A

USPEO je Lacio da pobedi Veronu u gostima sa 1:0 u 20. kolu Serije A, a ovaj dan će sigurno pamtiti srpski fudbaler Petar Ratkov.

Foto: Profimedia On je priliku da debituje za nebesko-plave dobio u 55. minutu kad je zamenio Tidžanija Noslina. Mučili su se izabranici Maurisija Sarija da slome otpor rivala, ali to su na kraju uspeli da ured u 79. minutu. Mogu gosti da zahvale Viktoru Nelsonu pošto je zatresao sopstvenu mrežu i tako je omogućio timu iz Rima da upiše trijumf. Lacio je posle ove pobede na osmom mestu sa 28 bodova, Verona zauzima 19. poziciju sa 13 bodova, ima tri manje od Đenove