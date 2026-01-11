Dok se na Zemlji ratuje, u svemiru Rus i Amerikanac igraju šah…

Ovo je priča o tome "kako se zaista živi u svemiru". Prigodno je za početak 2026. godine podsjetiti da se sa Međunaordne svemirske postaje ne vide granice na zemlji i da one i ne postoje osim u glavama ljudi. I da se na ISS-u živi u slozi, u miru i u kooperaciji...

Međunarodna svemirska postaja (ISS), koja kruži oko 400 kilometara iznad Zemlje, jedan je od najambicioznijih inženjerskih projekata čovječanstva i nedavno je proslavila 25 godina funkcionalnosti i kontinuiranog života na njoj. Od prve misije Ekspedicije 1, više od 280 astronauta i kozmonauta posjetilo je postaju, koja je neprekidno naseljena, rekoh, četvrt vijeka. Ako ste rođeni nakon 2. novembra 2000., uvijek je netko živio u svemiru tijekom vašeg života. ISS je