Kad predsednik šalje tajno pismo u Belu kuću…

Piše Milan St. Protić
Koštunica u Vašingtonu kao Alisa u zemlji čuda

Napisah redove koji slede u nadi da će pomoći nekoj budućoj demokratskoj vlasti u Srbiji. Ovo je samo jedan odlomak iz diplomatskog i međunarodnog iskustva u odnosima prema Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim najvišim nosiocima vlasti. Zamišljen je kao informativan. I poučan. Reč je o poseti tadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunice Vašingtonu u maju 2001. u vreme prvog mandata predsednika Džordža Dabl Ju Buša. Na položaju
Vojislav Koštunica Zoran Đinđić Džordž Buš Vašington Jugoslavija Bela kuća 5. oktobar

