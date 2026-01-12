"Spremni smo za rat"

B92 pre 8 minuta
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas da je Iran spreman da se uključi u nuklearne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, "pod uslovom da to bude bez pretnji ili diktata".

"Ne verujemo da je Vašington spreman za fer i pravedne pregovore, a kada bude spreman, ozbiljno ćemo razmotriti to pitanje", rekao je Aragči za Al Džaziru. On je kazao da je Iran spreman i za rat, ako Vašington želi da isproba vojnu opciju. "Ako Vašington želi da testira vojnu opciju koju je već testirao, mi smo spremni za to. Imamo veliku i opsežnu vojnu spremnost u poređenju sa onim što smo imali tokom poslednjeg rata. Spremni smo za sve opcije i nadamo se da će
