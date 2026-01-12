BBC vesti na srpskom

I dalje vanredno u 11 srpskih opština, više od 6.000 domaćinstava bez struje

Zvaničnici kažu da se situacija značajno popravila i da se rešavaju problemi oko snabdevanja strujom. I dalje bez struje oko 6.500 domaćinstava, uglavnom u selima.

BBC News pre 14 minuta  |  Jelena Subin - BBC novinarka
radnik na banderi
Elektrodistribucija Srbije

Muke stanovništva širom Srbije sa snegom, mrazom i restrikcijama struje se nastavljaju.

I dalje je vanredno u 11 srpskih opština, pretežno u Zapadnoj Srbiji, a bez struje više od 6.000 domaćinstava, javlja Radio-televizija Srbije.

„Najteže je u zlatiborskom, kolubarskom, moravičkom i mačvanskom okrugu", rekao je Milorad Spaspojević iz Sektora za vanredne situacije za RTS.

Probleme oko snabdevanja strujom najviše su prouzrokovali padovi stabala pod težinom snega na dalekovode koji su postavljeni u šumskim predelima, rekli su zvaničnici.

Sektor za vanredne situacije zajedno sa Republičkom direkcijom za robne rezerve i srpsko-ruskim humanitarnim centrom u ta područja je uputio 19 agregata, različite snage.

Od 4. januara, kada su počele obilne snežne padavine, do danas, imali smo 102 intervencije uz angažovanje 226 vatrogasaca sa 104 vozila, 23 pumpe i tri čamca, rekao je Spasojević.

Spaseno je i evakuisano 38 ljudi.

Za 12. januar u podne zakazana je sednica Republičkog štaba za vanredne situacije.

Pogledajte video: Sneg i led okovali Balkan

Protesti u Loznici

Loznica pod snegom
Fonet/Elektrodistribucija Srbije
Delovi Loznice su bili bez struje već duže od nedelju dana

Među onima koji su najgore prošli bili stanovnici Loznice, na zapadu Srbije, jer su neki od njih, prevashodno u selima, više od nedelju dana bili bez struje.

Zbog toga su protestovali ispred Gradske uprave.

Grad Loznica najavio je formirati komisiju za obilazak terena i procenu štete nastale zbog obilnih snežnim padavinama koje su dovele do prekida u snabdevanju električnom energijom, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.

Nestašice struje 9. januara bilo je u delovima Valjeva, Osečine, Šapca, Loznice, Malog Zvornika, Ljubovije, Krupnja, Bora, Kladova, Negotina, Užica, Kosjerića, Požege i Čajetine i cela opština Majdanpek.

Svi kvarovi na dalekovodima u opštini Valjevo su otklonjeni, rekao je gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković za RTS 12. januara.

Otklanjanje kvarova
Fonet
Ekipa Elektroprivrede Srbije na terenu
Drvo palo na električne kablove
Fonet
Do oštećenja elektromreže u nekim opštinama došlo je i zbog pada stabala na dalekovode i kablove, usled preopterećenosti snegom
radnik popravlja dalekovod
Elektrodistribucija Srbije

Božić u mraku

Zavejano drveće i crkva
BBC/Nataša Anđelković
Zavejano selo Brankovina u zapadnom delu Srbije

Nataša Anđelković, BBC novinarka

Kada nema struje u selu Brankovina, desetak kilometara od Valjeva na zapadu.

Srbije, jede se pršuta i ne radi se ništa, kratko je prokomentarisao Vladimir Đuričić iz ovog mesta.

Možda zvuči idealno, ali je Đuričić ironičan.

„Božić smo proslavili u Brankovini bez struje.

„Ovih dana, tako se živi u selu, jer struje nema već četiri dana. Rekli su nam da čekaju neke privatne firme koje će doći da poseku palo granje, ali tek od 9. januara“, kaže Đuričić u telefonskom razgovoru.

Još veći problem imaju sela iza Brankovine, jer su svi na istom dalekovodu.

„Nije mi samo jasno što se te grane i to drveće nije krčilo po lepom vremenu, a ne da se uvek nadamo da neće pasti sneg“, kaže on.

Nekoliko puta su sami hteli da poseku granje i drveće koje predstavlja opasnost po dalekovode, ali im nisu dozvolili iz elektrodistribuciji, jer navodno postoji privatna firma koja se time bavi, dodaje.

Nije lako doći ni do agregata ovih dana u Valjevu, kaže.

„Mnoga domaćinstva su prešla na pelet, pa im treba struja, a tu su i pumpe za vodu koje sada ne rade, jer većina domaćinstava u Brankovini ima bunare.

„Ove muke koje imamo, postoje već godinama unazad“, objašnjava.

Valjevo put ka Brankovini i strujni kablovi
BBC
Na području Valjeva više od 10.000 ljudi ostalo je bez struje

I Vladimir je 7. januara uveče majku iz Brankovine doveo u Valjevo, gde živi sa porodicom.

„Da ne sedi žena sama u mraku i čeka da svane".

Dok su bili u selu, deca su uživala u snegu, ali je i njima bilo potrebno da negde uđu i ugreju se.

„Navikli su i da gledaju neke emisije na televiziji, a kad nemate mrežu, ne možete ni da čestitate nekome Božić“, kaže Đuričić, koji ne pamti da struje nije bilo toliko dugo.

Pogledajte video: Osip, svrab i oticanje - retka alergija na hladnoću

Ne treba od snega praviti problem

Ovakav sneg nije pao poslednjih 15 godina, ali od toga ne treba praviti neki problem, kaže Zoran Čitaković iz sela Gornji Musić kod Mionice, za BBC na srpskom.

„Od kada je počeo da pada imamo problem sa strujom.

„Najteže je onima koji imaju krave, ali oni su na to već navikli, jer je to višedecenijski problem, pa su nabavili agregate“, kaže.

Nema problem sa grejanjem, a ni sa vodom, jer su priključeni na gradski vodovod, pa im nisu potrebne pumpe, dodaje.

„Krivi su i oni ljudi koji nisu iskresali drveće i grane, pa ne može putem sad da se prođe, jer je to popadalo.

„Sve je to na privatnim parcelama i vlasnici su morali to da urade“, ističe on.

Sneg je zaledio i polomio mu plastenik, kaže.

Struju nemaju ni meštani sela Berkovac kod Mionice, ali ne toliko dugo kao druga mesta.

„Nestajala je dva do tri puta, a sada je od Božića nemamo.

„Ljudi rade i popravljaju kvar, odmah su izašli na teren“, kaže Miloš Popović iz Berkovca za BBC na srpskom.

I njima je veći problem voda, zbog pumpi koje ne mogu da rade, ali kaže da imaju rezerve za dva dana.

Zavejano selo
Miloš Popović
Zimska idila u selu Berkovac kod Mionice

Meso iz zamrzivača u sneg

Najveći deo kuća u selu Korenita kod Loznice, u zapadnom delu Srbije, nekoliko dana je bio bez struje.

Nisu bili mnogo raspoloženi da pričaju, bar ne javno.

Ali su ljuti.

„Topi se sve iz zamrzivača, mnogo sam se razočarala.

„Nešto sam zatrpala u sneg, ali su riba i povrće propali“, kaže nam meštanka Korenite, koja nije želela da njeno ime bude objavljeno.

Voda je došla 7. januara, ali je hladna, jer bojler ne radi.

Grejanje imaju, ali samo na spratu, jer pumpa ne može da greje prizemlje.

„Dole je hladno kao u kapeli, ali je na spratu toplo i tu smo proslavili Božić“, dodaje.

radnici popravljaju struju
Elektrodistribucija Srbije
oboreno stablo na putu
BBC/Nataša Anđelković
Zavejan put kroz šumu
BBC/Nataša Anđelković
Zavejani putevi u okolini Valjeva
radnici sklanjaju oboreno stablo
Elektrodistribucija Srbije
Polomljen dalekovod
Elektrodistribucija Srbije

