Ako vam se brava zaledi zimi, ne pravite ovu grešku: Ovi trikovi rade, drugi mogu da naprave štetu

Namenska sredstva za odleđivanje dostupna su na tržištu po pristupačnim cenama i mogu služiti i preventivno a ima i alternativnih metoda.

Vozači treba da odaberu metodu prema svojim potrebama i dostupnim resursima, uzimajući u obzir moguće dugoročne posledice. Vrlo često pitanje sa kojim se susrećemo svake zime je kako da odledimo bravu na svom automobilu. Ova problematika uopšte nije naivna i naravno ne odnosi se na one koji otključavaju auto na daljinski. Istina, i oni mogu da se nađu u situaciji da moraju vrata da otključaju ključem, ukoliko npr. potpuno otkaže akumulator ili baterija u