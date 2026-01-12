(Foto, video) Dve saobraćajke u istoj ulici na Voždovcu u roku od dva sata. U obe učestvovao autobus, udarena devojka (23).

U Kumodraškoj ulici u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nesreće u razmaku od dva sata U prvoj nesreći autobus je van pešačkog prelaza udario devojku (23), dok su se u drugoj sudarili sutobus i dva automobila Danas je u Kumodraškoj ulici u Beogradu došlo do dve nesreće u razmaku od samo dva sata.

U prvoj, povređena je devojka koju je udario autobus, dok su se u drugoj sudarili autobus i dva automobila. Kako saznajemo sa lica mesta, zbog niskih temperatura došlo je do pojave poledice, te je vožnja otežana. Podsetimo, devojka (23) zadobila je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se oko 17 časova dogodila u Kumodraškoj ulici na Voždovcu. Kako "Blic" saznaje, autobus na liniji 39 udario je devojku van pešačkog prelaza. Devojka je sa teškim povredama