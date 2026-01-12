Hiljde turista zaglavljeno, letovi otkazani zbog ekstremne hladnoće! U evropskoj zemlji temperatura pala na -37 stepeni: Totalni kolaps, ovakvo vreme se ne pamti

Blic pre 2 sata
Hiljde turista zaglavljeno, letovi otkazani zbog ekstremne hladnoće! U evropskoj zemlji temperatura pala na -37 stepeni…
Temperatura u Kitili pala je na minus 37 stepeni, što je onemogućilo odmrzavanje aviona i druge aerodromske operacije Ekstremni vremenski uslovi pogađaju i druge delove Evrope, uključujući snežne nepogode i jak vetar Hiljade turista ostalo je zaglavljeno u severnoj Finskoj danas nakon što su letovi na aerodromu Kitila otkazani zbog ekstremne hladnoće, prenosi AP. Temperatura na aerodromu je u nedelju ujutro pala na minus 37 stepeni Celzijusa nakon nekoliko dana
Danas pre 5 sati
AerodromFinska

