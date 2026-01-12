Kada ćemo skinuti kape i šalove?! Meteorolog Todorović otkriva: Tačno ovog datuma stiže otopljenje u Srbiju

Blic pre 4 sati
Kada ćemo skinuti kape i šalove?! Meteorolog Todorović otkriva: Tačno ovog datuma stiže otopljenje u Srbiju

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za veći deo zemlje zbog potencijalno opasnih vremenskih uslova Jedna pojava narednih dana predstavlja posebnu opasnost zbog, savetuje se dodatni oprez Red snega, mećave, ledene kiše, temperatura ispod nule i poledice, pravili su haos proteklih dana širom Srbije.

Pojedini delovi zemlje ostali su bez električne energije, dok meteorolozi upozoravaju da zimsko vreme još neće popustiti. Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakva nas vremenska prognoza očekuje narednih dana, a evo šta kaže RHMZ. - Biće još tri, četiri dana zimskog vremena. Pristizanjem toplog vremena, dolazi i kiša, što je potencionalno najopasnije. Biće više kiše koja bi se ledila na tlu. U pojedinim mestima sama temperatura vazduha neće stići da poraste -
