"Pričao mi je detalje iz kreveta sa Vanjom" Žana raskrinkala bivšeg muža i učesnicu Elite 9: Oplela i po Terzi (video)

Blic pre 24 minuta
"Pričao mi je detalje iz kreveta sa Vanjom" Žana raskrinkala bivšeg muža i učesnicu Elite 9: Oplela i po Terzi (video)
Nije štedela ni Terzu i Milicu Veličković Dala je svoj sud o odnosu Asmina i Aneli Vanja Živić u rijalitiju Elita 9 danas proslavlja u rijalitiju, a u Šimanovce joj je stigao i poseban poklon od Slobodana Đorđevića Bobanca, bivšeg muža Žane Omnije, koja ih je na nedavno održanoj "Elitoviziji" optužila da su već dugo u tajnoj kombinaciji. Žana je sada za Blic govorila o odnosu sa bivšim suprugom, o Vanji kao i o svim aktuelnostima u Eliti 9. - Nisam ja prva iznela
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Grandiozni kristalni lusteri, kamin, ali nema televizora: Zavirite u luksuznu vilu Vlada i Ane Divac: Niko ne zna gde pre da…

Grandiozni kristalni lusteri, kamin, ali nema televizora: Zavirite u luksuznu vilu Vlada i Ane Divac: Niko ne zna gde pre da gleda

Blic pre 1 sat
Lusteri kao iz bajke, kamin u centru pažnje, a televizora nigde! Zavirite u luksuznu vilu Vlada i Ane Divac: Ovi kadrovi…

Lusteri kao iz bajke, kamin u centru pažnje, a televizora nigde! Zavirite u luksuznu vilu Vlada i Ane Divac: Ovi kadrovi ostavljaju bez daha (foto)

Kurir pre 1 sat
„Prepričavao mi je njihove intime trenutke“ Žana iznela šok tvrdnje o bivšem mužu i učesnici Elite 9

„Prepričavao mi je njihove intime trenutke“ Žana iznela šok tvrdnje o bivšem mužu i učesnici Elite 9

Kurir pre 3 sata
"On je najveća džukela, neka crkne tamo", Ivan se obratio Anđelu, ne prikrivajući mržnju prema njemu: "Gnjido"

"On je najveća džukela, neka crkne tamo", Ivan se obratio Anđelu, ne prikrivajući mržnju prema njemu: "Gnjido"

Telegraf pre 10 sati
Terza poslao Aneli u izolaciju, Ivan urnisao Rankovića: Drama na "Nominacijama" u Eliti 9 - Anđelo je jedan od najvećih…

Terza poslao Aneli u izolaciju, Ivan urnisao Rankovića: Drama na "Nominacijama" u Eliti 9 - Anđelo je jedan od najvećih džukela i smradova...

Kurir pre 12 sati
„Tukao si me u Turskoj“ – Jezivi detalji iz Bele kuće izlaze na površinu, a lapsus mu može uništiti igru

„Tukao si me u Turskoj“ – Jezivi detalji iz Bele kuće izlaze na površinu, a lapsus mu može uništiti igru

Kurir pre 11 sati
"On je najveća džukela, neka crkne tamo" Ivan Marinković pokazao koliku mržnju ima prema Anđelu i šokirao: "Gnjido jedna"

"On je najveća džukela, neka crkne tamo" Ivan Marinković pokazao koliku mržnju ima prema Anđelu i šokirao: "Gnjido jedna"

Blic pre 12 sati

Ključne reči

Bela kućaŠimanovci

Zabava, najnovije vesti »

Između AI emancipacije i kognitivne kapitulacije

Između AI emancipacije i kognitivne kapitulacije

Radar pre 19 minuta
"Pričao mi je detalje iz kreveta sa Vanjom" Žana raskrinkala bivšeg muža i učesnicu Elite 9: Oplela i po Terzi (video)

"Pričao mi je detalje iz kreveta sa Vanjom" Žana raskrinkala bivšeg muža i učesnicu Elite 9: Oplela i po Terzi (video)

Blic pre 24 minuta
Luna Đogani u mrežastim čarapama i sandalama na -5! Utegla se u minić, kadrovi su da se smrzneš

Luna Đogani u mrežastim čarapama i sandalama na -5! Utegla se u minić, kadrovi su da se smrzneš

Telegraf pre 14 minuta
"Ugojila sam se 30 kilograma" Pevačica se nakon razvoda istopila, sada sija: "Bila sam željna svega"

"Ugojila sam se 30 kilograma" Pevačica se nakon razvoda istopila, sada sija: "Bila sam željna svega"

Blic pre 49 minuta
Mužu naše voditeljke nedavno zapalili lokal, a ona sad pokazala pravu porodičnu idilu! Sa sinom i mužem se grli na snegu: "Od…

Mužu naše voditeljke nedavno zapalili lokal, a ona sad pokazala pravu porodičnu idilu! Sa sinom i mužem se grli na snegu: "Od jedan do deset, ti si nama pedeset"

Blic pre 1 sat